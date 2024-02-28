أكاديمية الإعلام الجديد توقع مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة عجمان

المصدر: البيان

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وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة عجمان، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الطرفين، وإعداد وتنسيق الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وتوفير الدعم والمساعدة في مجال إجراء البحوث والدراسات والاستبيانات.

وقع مذكرة التفاهم حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، وعمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية الإعلام في الإعلام والاتصال الجماهيري، الذي نظمته جامعة المدينة عجمان بعنوان "الابتكار الإعلامي: الفرص والتحديات".

برامج تدريبية

وتنص مذكرة التفاهم على توفير أكاديمية الإعلام الجديد فرص تدريبية للطلاب والموظفين في جامعة المدينة عجمان، إضافة إلى الترويج لأنشطة الجامعة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم جامعة المدينة عجمان منحاً دراسية وحسومات على برامج البكالوريوس والماجستير لموظفي أكاديمية الإعلام الجديد.

إعلام المستقبل

وأكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد حرص الأكاديمية على التوسع في شراكاتها الاستراتيجية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، في إطار التزامها الراسخ بتوفير كل السبل لإعداد مواهب إعلامية مبدعة وتمكينهم من التعامل مع إعلام المستقبل، ورفدهم بخبرات عملية ومعارف قيّمة في مجال الإعلام.

وأشار إلى أن أكاديمية الإعلام الجديد لا تدخر جهداً في تقديم خبراتها وإمكانياتها لخدمة كافة القطاعات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع جامعة المدينة عجمان تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية لتأهيل الجيل الجديد في دولة الإمارات لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي عبر مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة والمبنية على أسس علمية وعملية.

جيل مؤهل

بدوره قال عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان إن الجامعة تحرص دائماً على تقديم أفضل البرامج الأكاديمية المواكبة لاحتياجات سوق العمل، وبناء جيل مؤهل أكاديمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.

وأكد عمران خان أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد خطوة مهمة لتزويد الطلاب بالمهارات العملية والمعرفية لتمكينهم من تحقيق التميز في حياتهم المهنية المستقبلية.

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