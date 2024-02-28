انطلاق النسخة الأولى من ملتقى دبي للشباب

المصدر: البيان

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بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، انطلقت فعاليات ملتقى دبي للشباب في نسخته الأولى، بالتعاون مع الإمارات تبتكر، خلال أسبوع الابتكار في إمارة دبي، ويمثل ملتقى دبي للشباب منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة من الابتكار والعلوم والاستدامة البيئية.

وانطلقت فعالية اليوم الأول من ملتقى دبي للشباب، بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة سالم المري مدير مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتضمن الملتقى حلقة شبابية بعنوان "استدامة الريادة: الإنسان × الابتكار جوهر دبي" بإدارة سعادة محمد الكعبي، شارك فيها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مع هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام للموارد البشرية لحكومة دبي، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من شباب المجالس المؤسسية والاتحادية من بينهم ميثاء القرقاوي، نائب رئيس مجلس شباب الامارات مديرة مشاريع في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وشيخة الشيخ، نائب مدير قسم تنفيذ المشاريع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورئيس مجلس شباب الهيئة، وعمر الانصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وحسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب.

وتمت مناقشة محاور عدة منها الشغف والطموح في رحلة الانسان نحو الفضاء وتمكين الريادة في الشباب لمستقبل مستدام، والابتكار كمحرك للاستدامة التنافسية في دبي.

كما شارك أكثر من 15 طالب وطالبة نادي الإمارات العلمي، بعرض ابتكاراتهم ونماذج عن اختراعاتهم التي نالت جوائز عالمية والتي كان لها أثر في مجالات عديدة منها البيئة والصحة والفضاء.

وعلى هامش الملتقى تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمجلس شباب دبي من القطاع الحكومي والخاص والأفراد، كما قام مجلس دبي للشباب إلى توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة فرجان دبي، لدعم الجهود المجتمعية واشراك الشباب في المبادرات ذات الأثر على المجتمعات ورفع مستوى الوعي بجهود الشباب.

ويستمر ملتقى دبي للشباب لمدة يومين 27 – 28 فبراير، في المركز الإبداعي بأبراج الإمارات، ويتضمن مجموعة واسعة من فعاليات منها ورش عمل وجلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الشباب وقادة الابتكار.

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