محمد بن زايد: الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصحبة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشادا سموهما بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «استقبلنا، بصحبة أخي محمد بن راشد، فريق المفاوضين ومكتب رئاسة مؤتمر "كوب28" والمنظمين، وأشدنا بجهودهم وخبراتهم وعملهم الجاد في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي، وتقديم صورة إيجابية عن الدولة وشعبها إلى العالم. الإمارات ماضية في التزامها بالعمل المناخي وبناء الشراكات لما فيه خير الكوكب ومصلحة أجيال المستقبل.»

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