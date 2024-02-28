بتوجيهات سعود بن صقر.. ترقية ضباط وصف ضباط وأفراد بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، قراراً بترقية مجموعة من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في ملاك الشرطة المحليين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وتقدم القائد العام لشرطة رأس الخيمة بالشكر والامتنان، إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على مبادرته الكريمة بترقية العاملين في الشرطة المحلية وما تبرزه من تقدير سموه لرجال الأمن وما يقدمونه من جهود في خدمة الوطن ضمن مختلف المواقع والتخصصات، مؤكداً أن هذه المكرمة تمثل حافزاً كبيراً لجميع العناصر على مواصلة العمل على توطيد دعائم الأمن وتوفير أعلى مستويات الأمان لكل من يعيش على أرض دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

ودعا اللواء علي بن علوان، المشمولين بالترقية إلى أن يضعوا نصب أعينهم، توجيهات القيادة الرشيدة بالمحافظة على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة، عبر تقديم المثل والنموذج الذي يبرز أفضل القيم والمبادئ والسلوكات والممارسات، في إطار المسؤوليات الموكلة إليهم، والمحافظة على المكانة التي حققتها شرطة رأس الخيمة في أوساط المؤسسات الأمنية المتميزة محلياً ودولياً، والتي تبرز أهداف ورؤى وزارة الداخلية، التي وضع ركائزها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي باتت اليوم، بفضل الله، ثم جهود القيادة الرشيدة، وبسواعد أبنائها المخلصين، من أفضل وزارات الداخلية على مستوى العالم.

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