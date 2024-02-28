الإمارات تشارك في عملية إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

المصدر: دبي ــ البيان، وكالات

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شاركت الإمارات، أمس، في تنفيذ عملية إنزال جوي لمساعدات فوق قطاع غزة، وذلك ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وبهدف تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، الذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة.

وتأتي مشاركة الإمارات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تواصل الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع، للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها السكان والنازحون، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. وتجسد هذه المبادرات نهج الإمارات والتزامها التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

وشاركت القوات الجوية الإماراتية في العملية، إلى جانب قوات جوية عربية، من مصر والأردن وقطر، كما شاركت فرنسا في عملية الإنزال، ضمن جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة على أهالي القطاع.

وشارك العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في عمليات الإنزال الجوي. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة الملك تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

كما أعلنت القوات المسلحة المصرية من جانبها المشاركة في عملية الإنزال الجوي. واستهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر، من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة. وتحتوي المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وغذائية، ومن ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة.

وتم تخصيص إحدى الطائرات، للمستشفى الميداني الأردني الخاص الثاني جنوب قطاع غزة، والذي يعاني من نقص حاد في المواد الأساسية، إذ جرى إمداده بالمواد الإغاثية والطبية والمستلزمات الصحية والوقود.

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