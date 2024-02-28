عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير خارجية غينيا بيساو

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وخافيير بيتل، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ علاقات التعاون، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في أبوظبي خافيير بيتل، حيث بحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين البلدين، وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور في القطاعات كافة. كما بحث سموه وبيتل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لا سيما الإنسانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة خافيير بيتل، مؤكداً العلاقات المتميزة والمتطورة، التي تجمع بين البلدين. كما أعرب سموه عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستويات التعاون المشترك، بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين، ويعود بالخير على شعبيهما.

إلى ذلك استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، كارلوس بينتو بيريرا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كارلوس بينتو بيريرا، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية غينيا بيساو، بما يعود بالخير والتنمية على البلدين وشعبيهما.

من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

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