محاكم دبي تدعو القضاة الجدد إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية

المصدر: دبي - البيان

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التقى الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، بالقضاة الجدد في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل وتعزيز الروح القضائية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تبادل الأفكار وتوجيه القضاة الجدد نحو الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في تنفيذ العدالة.

وأكد الأستاذ الدكتور سيف السويدي على الدور الحيوي الذي يلعبه القضاة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون، ووجه بضرورة تمسّك القضاة الجدد بقيم العدالة والشفافية أثناء مسيرتهم القضائية مع التأكيد على أهمية الاستمرار في التعلم والتطوير المهني لضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية.

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