«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستعرض جهودها الرائدة لوفد من القنصلية الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد رفيع من القنصلية الأمريكية في دولة الإمارات، مقر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك في إطار التعارف وتبادل وجهات النظر، إلى جانب الاطلاع على جهود وتجارب المؤسسة والمبادرات والبرامج المخصصة للضحايا، إضافة إلى آلية تعاملها مع الحالات الواردة إليها.

وكان في استقبال الوفد الزائر شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وغنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وعائشة المدفع مدير قسم البحوث والدراسات، وعدد من كوادر المؤسسة، فيما ترأس الوفد الزائر كونداي ماشينجايدزا رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية في القنصلية الأمريكية.

واستعرضت شيخة المنصوري استراتيجية ورؤى المؤسسة والمستهدفات التي تعمل لتحقيقها، حيث قُدم للوفد شرح مفصل عن الحملات والمبادرات والبرامج التي تنتهجها لرفع الوعي المجتمعي.

وقالت المنصوري إن هذه الزيارة تؤكد المكانة التي تحظى بها المؤسسة، مشيرة إلى أن زخم الزيارات التي تستقبلها المؤسسة يعكس حجم الثقة بكفاءة وجودة الأداء، وخبرة الكوادر التي تعمل ضمن بيئة محفزة على الإبداع ومواتية للجميع، لافتة إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة تحولت إلى منهجية لدى عدد من المؤسسات التي تعمل في القطاع نفسه على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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