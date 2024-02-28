الإمارات وباكستان تتعاونان في الابتكار الزراعي

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت دولة الإمارات وباكستان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الابتكار والبحث الزراعي المرتبط بتطوير وترويج جوانب مختلفة من زراعة النخيل والصناعة المرتبطة بها وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وستسهم المذكرة التي وقعها فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة والدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتوفير فرصة للمزارعين الباكستانيين لزيادة زراعة النخيل من خلال الأفكار المبتكرة.

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