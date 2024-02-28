«الهلال الأحمر» تدعو إلى الإسهام في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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دعت هيئة الهلال الأحمر المحسنين والشركات إلى الإسهام في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2024، والاستفادة من حزمة الخدمات المتكاملة التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومنها إنشاء وإدارة خيام إفطار الصائمين في جميع مناطق وإمارات الدولة.

وأفادت الهيئة، بأن رسوم إنشاء الخيمة الرمضانية، تتراوح من 57 إلى 75 ألف درهم، تتولى بموجبها الهيئة الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بوساطة فرق مدربة ومؤهلة.

وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الخيام الرمضانية، تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها، موضحة أن التكلفة تشمل توفير 100 وجبة رمضانية يومية للصائمين في داخل الخيم.

وأوضح راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة درجت كل عام على تنظيم برامج «الخيام الرمضانية»، بهدف تمكين الخيرين والمحسنين من الإسهام في أنشطة وفعاليات الهيئة لشهر رمضان المبارك، وخاصة أن هذه الفترة تشهد حرصاً كبيراً من جميع الفئات على البذل وكسب الحسنات.

ولفت إلى أن الهيئة شرعت في التواصل مع المحسنين، لاختيار الأماكن المحددة لإقامة الخيام الرمضانية، والتواصل مع الجهات الحكومية لسرعة الحصول على تراخيص الخيام على مستوى الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن خيام إفطار الصائمين في الدولة والتي تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر، تعبر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، الذي يجمع الصائمين باختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تبرز القيم الإسلامية بأسمى معانيها.

وأوضح أن مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية لا تقتصر مهمتهم على توفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما هي أيضاً على حد قوله، تقدم خدمات خمس نجوم، بمعنى أن فرق الهلال تحرص على تجهيزها بكل المستلزمات التي تلبي احتياجات الصائمين، فضلاً عن خدمات التنظيف والتجهيز وغيرها الكثير، بما يسهم في توفير جو من المودة والمحبة بينهم، في صورة تبرز أيضاً أصالة الشعور بالتكافل الاجتماعي بين الصائمين.

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