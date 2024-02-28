حمدان بن محمد يشيد بجهود متطوعي «يوم لدبي»

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فريق متطوعي مبادرة «يوم لدبي»، وحرص سموه على تبادل أطراف الحديث مع المتطوعين ضمن المبادرة التي تعد منصة اجتماعية إنسانية تعكس القيم الإماراتية الرفيعة، واستمع منهم إلى أهم المناسبات التي شاركوا فيها وما قدموه من جهد خلالها إعلاءً لقيمة العطاء التي تعد من أكثر القيم ارتباطاً بالإمارات وشعبها الذي لا يتأخر عن المبادرة للتطوع في كل موقف يستدعي المشاركة المجتمعية.

وأثنى سموه خلال اللقاء الذي حضره ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، على جهود المتطوعين ضمن المبادرة، وما قدموه من عطاء في العديد من المواقف والمناسبات وفي مقدمتها دورهم المشرف خلال جائحة «كوفيد 19»، كذلك خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» في دبي، وغيرها من المناسبات التي أبدوا فيها تميزاً واضحاً في القيام بالمهام الموكلة إليهم، وما تركوه من أثر في نشر الثقافة التطوعية وتفعيل الشراكة المجتمعية بشكل عام.

وأعرب ضرار بالهول الفلاسي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه على لقاء متطوعي «يوم لدبي»، وما تعكسه هذه اللفتة الكريمة من سموه من حرص على ترسيخ مبادئ وأسس العمل التطوعي، وتشجيع لتبني فكر العطاء والبذل ونشر ثقافة التطوع، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وبين مختلف مكونات المجتمع، وتأكيد قيم التضامن والتكاتف المجتمعي في كافة الأوقات.

يُذكر أن مبادرة «يوم لدبي» هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2017 وتشرف على تنفيذها «مؤسسة وطني الإمارات»، بهدف تحويل النشاط التطوعي إلى عمل مستدام يقوم على أسس ومعايير محددة ضمن إطار مؤسسي واضح.

وتقوم فكرة المبادرة على دعوة المواطنين والمقيمين القادرين، إلى التطوع بيوم واحد في السنة لمساعدة الغير وتلبية احتياجات المجتمع، والحفاظ على مدينة دبي واستدامتها، حيث يمكن أن يكون التطوع دفعة واحدة أو من خلال عدة فرص تطوعية على مدار العام، كما يمكن للتطوع أن يكون في عدة أشكال تشمل التطوع بالوقت، أو المعرفة، أو المهارات وغيرها من أوجه التطوع.

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