تاكسي دبي ترفع حصتها السوقية إلى %46 لتعزيز مكانتها بقطاع النقل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تاكسي دبي عن استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة، التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات، وبذلك يصبح العدد الذي أضيف من المركبات في العام الجاري 445 مركبة أجرة، لتسهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46 % خلال 2024، مما يعزز من مكانتها كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل بدبي، وتؤكد قوة المركز المالي للشركة ومقدرتها على التوسع والاستحواذ.

وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5.660 مركبة أجرة تأكيداً على جهود الشركة المتواصلة، لزيادة مواردها المالية المخصصة للأعمال التشغيلية والاستراتيجية، وفي إطار خططها التوسعية في قطاع مركبات الأجرة وسعيها المتواصل، لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن «تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام، الذي تشهده أعمال الشركة على المستوى التشغيلي والاستثماري، والنمو في أسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام، ما يعزز من مركزها المالي الرائد في سوق دبي المالي، ويسهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وزيادة القيمة لصالح المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ستلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات التشغيلية لتاكسي دبي».

وأشار الفلاسي إلى أن «شركة تاكسي دبي تواصل عمليات النمو في أسطول مركباتها، حيث شهدت مؤخراً مضاعفة لعدد مركبات تاكسي المطار بنسبة 100 %، من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة، وهو ما يؤكد الجاهزية الاستباقية لتاكسي دبي لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات، بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية، ويواكب النمو السكاني، الذي تشهده الإمارة، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 على صعيد توفير خيارات تنقل مستدامة».

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