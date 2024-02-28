تدشين موقع لمركبات التنزه والتخييم بالعين

المصدر: العين - وام

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دشنت بلدية مدينة العين متنزه «RV» الذي يعد أول موقع لمركبات التنزه والتخييم في المدينة، وذلك ضمن استراتيجية دائرة البلديات والنقل وخطة البلدية لاستحداث وجهات سياحية جديدة.

وقال مطر صغير الظاهري مدير مشروع «متنزه RV»، إن المشروع يعد وجهة جديدة متميزة وآمنة للتخييم والتنزه، تضاف إلى الوجهات الترفيهية والطبيعية في مدينة العين، باحتسابها موقعاً مثالياً لتجربة التخييم التي وفرتها البلدية في هذا المتنزه بتجهيز مساحات واسعة لاستيعاب سيارات المتنزهين ومحبي التخييم بجميع أحجامها، مشيراً إلى أن الموقع يتميز ببيئته الطبيعية وقربه من مجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية مثل سوق سابع ومحطات التزود بالوقود، ما يجعله المكان الأمثل للعائلات وعشاق المغامرات.

وأضاف إن بلدية مدينة العين تحرص على توفير تجارب سياحية جديدة جاذبة للزوار ومحبي التخييم؛ إذ أتاحت خدمات متميزة في المتنزه تجعل التجربة مريحة وممتعة، موضحاً أن في إمكان الراغبين في الاستفادة من حجز المتنزه عبر موقع «RV» للتخييم بالتسجيل واستكمال المتطلبات، مع تحديد مدة الإقامة وهي في حد أقصى ثلاثة أيام، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزوار للاستمتاع بخدمات المتنزه والتخييم.

وأضاف: «خصصت بلدية مدينة العين منطقتين للتخييم على طريق العين - ناهل، الأولى لمركبات التنزه وهي منطقة مسيجة بمساحة بلغت نحو 539 ألف متر مربع، مع تزويدها خدمات الإنارة والصرف الصحي وعربات الطعام، والثانية منطقة التخييم المفتوح التي تمتد من مخرج 25 إلى مدينة ناهل وبطول 18 كم لكل جانب من جانبي الطريق؛ فيسمح بالتخييم في هذه المنطقة مسافة لا تزيد على كيلومتر باتجاه الداخل».

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