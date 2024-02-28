مؤتمر جمعية الإمارات للأمراض النادرة بأبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الإمارات للأمراض النادرة، وذلك ابتداء من غد وحتى 2 مارس المقبل بفندق هيلتون أبوظبي في جزيرة ياس، والذي تنظمه جمعية الإمارات للأمراض النادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة ــ أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وعدد من الجامعات والمؤسسات المعنية داخل وخارج الدولة.

وتمثل الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للأمراض النادرة، والتي تستمر على مدار 3 أيام، منصة فريدة من نوعها تجمع جميع الأطراف المعنية بالأمراض النادرة في مكان واحد بهدف زيادة الوعي، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص التعاونية لتقديم رعاية أفضل للأفراد المصابين بالأمراض النادرة.

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