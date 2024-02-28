«سعود بن راشد الخيرية» تحرز «آيزو» بحوكمة المؤسسات

المصدر: أم القيوين - وام

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حصلت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية على شهادة الآيزو في الحوكمة المؤسسية وفق المواصفة 37000/2021 لتعزز مكانتها الرائدة في العمل الخيري.

وتعكس شهادة الآيزو للحوكمة المؤسسية سلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في المؤسسة وفقاً لمتطلبات الحوكمة والتزامها بالضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بالشأن الخيري والعمليات الخيرية.

وتشمل الآيزو للحوكمة القواعد والنظم والسياسات والإجراءات كافة التي تحقق أفضل حماية للمؤسسة وللأطراف المعنية، وتحقق التوازن بين مصالح المؤسسة والعاملين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. وقد استوفت «مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية» كل المتطلبات والشروط التي تجعلها تستحق هذه الشهادة المهمة بجدارة.

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