«كهرباء دبي» تفتتح «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي- البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة»، التي ينظمها مركز الابتكار التابع للهيئة، في إطار مشاركة الهيئة النوعية في فعاليات «الإمارات تبتكر 2024».

وتتضمن الفعالية معرضاً لأحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تسهم في صناعة المستقبل والمستدام، إلى جانب ندوات متخصصة يشارك فيها باقة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين.

وتجول معالي سعيد محمد الطاير في أرجاء معرض «مبتكرو تكنولوجيا الطاقة النظيفة» الذي يحتضن ابتكارات 15 من أهم الخبراء والمهنيين ورواد الأعمال واللاعبين الرئيسيين المحليين والعالميين في القطاع، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات مستقبل الهيدروجين الأخضر، التنقل الكهربائي، التحول الرقمي والبيانات الضخمة، حلول الطاقة الشمسية، تقنيات تخزين الطاقة، ومختلف المجالات التي تؤدي دوراً جوهرياً في مكافحة التغير المناخي.

كما تضمن المعرض مبادرة الشاحن الأخضر لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وركن خاص للسيارات الكهربائية، واستعراض تقنيات تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الروبوتات.

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