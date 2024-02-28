شرطة دبي تحتفي بتخريج دبلوم «الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بمختبر الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، حفل تخريج «دبلوم الابتكار والتطوير» في نسخته الرابعة، الذي شارك فيه 22 موظفاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وهنأ اللواء رفيع الخريجين مؤكداً أن منظومة الابتكار في شرطة دبي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسية والداعمة لمنظومة العمل، وأن ما حققته وتحققه شرطة دبي في مجال الابتكار يأتي في ظل قيادة تؤمن بأهمية الابتكار في الدفع بمنظومة العمل إلى أعلى مستويات الأداء، وتضافر وتكاتف الجهود بين الإدارات العامة وإدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومجلس الابتكار، منوهاً إلى أن «دبلوم الابتكار والتطوير» من أهم الأدوات التي تتبناها شرطة دبي في سبيل الاستثمار الأمثل للمورد البشري وتحفيزه على الانطلاق بأفكاره الإبداعية.

وأكد أن دبلوم «الابتكار والتطوير» انطلق قبل ثلاثة أعوام بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعياً لدعم منظومة الابتكار ولضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالقدرات والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية وتبني المشاريع الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي الهادفة إلى تعزيز أمن وأمان المجتمع.

من جانبه، قال العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري رئيس مجلس الابتكار بشرطة دبي، إن الملتحقين بالنسخة الرابعة من دبلوم «الابتكار والتطوير» عملوا بكل جد واجتهاد ووفقاً لخطة عمل تضمن المضي قدماً في أفكارهم الإبداعية، وتحت إشراف نخبة من خبراء الابتكار من القيادة العامة لشرطة دبي.

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