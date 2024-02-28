معرض نادي الإمارات العلمي يحتفي بابتكارات الشباب

المصدر: دبي - مريم العلي

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نظّم نادي الإمارات العلمي معرضاً لابتكارات الشباب، التي ركزت على خدمة المجتمع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «الإمارات تبتكر»، التي نظمتها المؤسسة الاتحادية للشباب في أبراج الإمارات.

وعرض طلاب النادي ابتكارات ذكية تدعم البيئة والمجتمع، تناولت قضايا تتماشى مع رؤى الدولة في الاستدامة وإعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة.

وشارك معالي سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في حلقة نقاشية من ملتقى شباب دبي واطلع على الابتكارات المشاركة في المعرض، وعبر عن إعجابه بالأعمال الإبداعية لشباب المستقبل.

وتفقد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، الابتكارات المشاركة في المعرض.

وقدم الطلاب عروضاً مبتكرة، منها مشاريع علي اللوغاني التي تشمل روبوتاً طبياً قادراً على قياس دقات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى كرسي ذكي يساعد أصحاب الهمم.

كما قدمت روضة المنصوري ابتكاراً لجهاز كشف الغذاء الفاسد، بهدف الحد من التلوث الغذائي.

وأكد سلطان الزرعوني دعم النادي لمشاركاته في مسابقات ابتكارية على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى تمكنه من تحقيق نجاحاته في عدة دول، بما في ذلك الفوز بالمركز الأول في مسابقة «VEX EDR» في الصين، موضحاً أنه قدم خلال المعرض جهاز ري ذكياً لتحقيق الاستدامة المائية.

وقدمت زهراء العيسى ابتكاراً لإنتاج الديزل الحيوي من خلال معالجة الزيت النباتي، بينما قدم مايد المري جهازاً ذكياً لقياس المساحة والشعيرات الحساسة لرصد المهملات في البيئة.

وقال سالم صقر المري، عضو مجلس دبي للشباب، إنه حرص على تنظيم المعرض الابتكاري بالتعاون مع نادي الإمارات العلمي، لكونه عضواً ومحاضراً سابقاً في النادي، حيث قدم محاضرات للطلاب حول الابتكار العلمي، مشيراً إلى أنه واصل مسيرته العلمية بعد تحقيق طموحه، حيث أصبح مبتعثاً لدراسة الدكتوراه في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وأعرب عن فخره بإنجازات المبتكرين الصغار وطموحهم، وشدد على أهمية تسليط الضوء على مشاريعهم وابتكاراتهم، بهدف منحهم فرصة لعرضها لمختلف الجهات المهتمة، من أجل إتاحة الفرصة لدعم ابتكاراتهم واستخدامها في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

وأضاف: «إن تنظيم هذا المعرض الابتكاري ليس فقط فرصة للطلاب لعرض إبداعاتهم، بل كانت أيضاً لي وللجميع للتفاعل مع روح الابتكار والشغف، الذي يحمله شبابنا، فنجاح الفعالية يعكس الالتزام بدعم الشباب الذين يعتبرون مصدر إلهام لنا جميعاً».

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