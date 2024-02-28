حامد بن زايد يطّلع على مشاريع جامعة خليفة البحثية خلال «يوم الابتكار 2024»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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اطّلع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، على أكثر من 100 مشروع بحثي، كما حضر عروض شركات ناشئة بهدف التسويق التجاري خلال زيارته لـ«يوم البحوث والابتكار 2024»، الذي تنظمه الجامعة بالتزامن مع فعاليات شهر الابتكار.

رافق سموه خلال الزيارة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم والدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الجامعة والدكتور إبراهيم الحجري، نائب أول للرئيس للخدمات المساندة.

وتفقد سموه المشروعات المعروضة والتي تمثل عملية التسويق التجاري للابتكارات التي تنشأ في مختبرات جامعة خليفة، كما اطلع على 60 مشروعاً مُبتكراً و36 عرضاً مطبوعاً لمشاريع بحثية لطلبة الدكتوراه و10 مشاريع ناشئة.

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