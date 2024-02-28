جمارك دبي تحفز 58 ألف فكرة وابتكار

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024» تحت شعار «الابتكارات المؤثرة» بحفل افتتاح أقامته الدائرة بمشاركة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

حضر الحفل والمعرض المصاحب له الشيخة الدكتورة نورة بنت حميد بن راشد النعيمي مديرة مركز عجمان في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ المهندس علي بن عبدالله بن راشد المُعلا، كما حضر المديرون التنفيذيون للقطاعات الجمركية ومديرو الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

مركز عالمي

وقال أحمد محبوب مصبح إن الفعاليات التي تنظمها جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على الإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار ودعم الانتقال إلى مرحلة متقدمة في تطوير الأفكار والابتكارات النوعية التي تسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد وحماية المجتمع، وتشمل الفعاليات عرض أحدث الابتكارات في مجال الحماية والأمن وفي المجال الاقتصادي وعرض الابتكارات المستقبلية للشباب والأجيال الجديدة من طلبة المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي.

وأضاف إن جهود جمارك دبي لتحفيز الإبداع والابتكار أثمرت تطوير 6081 فكرة وابتكاراً في سنة 2023، وبلغ مجمل عدد الأفكار والابتكارات التي تم تقديمها عبر القنوات كافة من انطلاقها في سنة 2000 وحتى نهاية العام الماضي نحو 57.87 ألف فكرة وابتكار، وقد أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية في جوائز منظمة الأفكار البريطانية لسنة 2023، كما فازت الدائرة بجائزتين رئيستين للمنظمة وتمكنت من الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الرابع عشر العام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.

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