انطلاق مؤتمر ومعرض النقل في دبي اليوم بمشاركة 22 دولة

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس 2024.

وتنعقد الدورة الحالية للمؤتمر والمعرض تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، حيث يعكس هذا الشعار التزام الهيئة بدفع عجلة تطوير وسائل المواصلات العامة مع التركيز على استلهام التغيير الإيجابي والدفع نحو مستقبل أكثر استدامة وقابلية للعيش.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل وابتكارات التنقل الحضري لتحقيق هدف المناخ العالمي المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك، من بينهم خبراء الصناعة والباحثون ورؤساء الجهات الحكومية والقادة، لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع النقل والنقل العام. وسيستضيف المؤتمر أكثر من 65 متحدثاً من 22 دولة لوضع حلول مبتكرة تدعم النقل المستدام ورفاهية المجتمع.

وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 46 عارضاً سيسلطون الضوء على أحدث التقنيات والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل وتعزيز الحلول المستدامة.

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا للإشراف على استضافة فعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا: «تحظى هذه الدورة من المؤتمر بمكانة خاصة كونها تسلط الضوء على أهمية النقل المستدام في مواجهة التحديات البيئية الملحّة، من خلال نقاشات هادفة تمهد الطريق لرسم استراتيجيات قابلة للتنفيذ تعطي الأولوية لرفاهية المجتمعات».

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