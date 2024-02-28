سيف بن زايد يبحث تطوير التعاون مع عدد من وزراء الداخلية العرب

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من وزراء الداخلية العرب على هامش أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في تونس، فقد التقى سموه مازن الفراية، وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحثا سبل تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات الأمنية والشرطية إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تعزيز السلام الشامل لضمان الخير والاستقرار للمنطقة ومجتمعاتها كافة.

تنسيق

وبحث الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب الحديث في عدد من الأمور المتعلقة بتعزيز الأمن العربي عبر التنسيق المشترك واللقاءات العربية المتواصلة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز المنظومة الأمنية العربية في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وآثاره الإيجابية في ترسيخ أمان واستقرار جميع المجتمعات في المنطقة العربية. والتقى سموه أيضاً الفريق الأول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، وبحثا العلاقات والروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ونوها بحرص قيادتي البلدين على مواصلة الارتقاء بها.

مجالات

وناقش الطرفان أوجه تطوير آفاق التعاون في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بما يؤكد العزم المشترك على تعزيز مستقبلٍ مزدهر وآمن لأوطاننا.

وبحث سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مع اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وزير الداخلية الليبي المكلف علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية والشرطية، والحرص المشترك على دعم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.

وتبادل سموه والوزير الليبي الآراء في أهمية العمل المشترك والتنسيق المستمر لتحقيق آمال وتطلعات المجتمعات في مستقبلٍ أكثر أمناً وازدهاراً.

علاقات

والتقى سموه القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان الشقيقة، وجرى بحث عدد من الأمور المتعلقة بالعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها واستعرضا مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وأكدا أهمية تعزيز بيئة آمنة ومستقرة يسودها السلام والازدهار، لتكون ركيزة أساسية لتقدم ورفاهية شعوب المنطقة، كما التقى سموه زياد هب الريح وزير الداخلية بدولة فلسطين، وبحثا العلاقات الثنائية القائمة والمتواصلة بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.

وناقش سموه مع الوزير الفلسطيني التطورات التي تشهدها المنطقة والدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، وأهمية التوصل إلى حل السلام الشامل لدعم بيئة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة جميعاً.

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