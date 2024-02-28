«صنّاع ريادة الأعمال» يستعرض قصص نجاح ملهمة

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت الدورة الثانية من «ملتقى صنّاع ريادة الأعمال»، الذي انطلق أمس في مجلس الخوانيج بدبي، بتنظيم من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الشباب.

واستضاف الملتقى معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الاقتصادية، ورواد ورائدات الأعمال، ومجموعة من المختصين وأصحاب التجارب الملهمة، الذين ألقوا الضوء على حزمة من القضايا والمحاور الرئيسية التي تعتبر من مرتكزات ريادة الأعمال ونجاحها، علاوة على مشاركة الآراء الريادية.

تطور

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «رغم أن هذا هو الملتقى الثاني الذي تنظمه إقامة دبي، إلا أنها بدأت برعاية ودعم المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال منذ نحو 10 سنوات، وما نراه من تطور وتغيير وتنوع في المشاريع يؤكد أن الشباب قادرون على الإبداع، وهم بحاجة إلى الدعم الذي نتحمل مسؤوليته نحن كمسؤولين، بالإضافة إلى أن صنّاع المحتوى يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في دعم صّناع ريادة الأعمال، وتعزيز دورهم وتمكينهم، مشدداً على أهمية دور صنّاع المحتوى في القضايا المجتمعية والوطنية.

ودعا المري صناع المحتوى في الدولة إلى تكريس جهودهم لخدمة المشاريع والتوجهات الوطنية على الدوام، وإيلاء رواد الأعمال جانباً من الأهمية والدعم.

حرص

بدورها، قالت معالي حصة بوحميد: «إن تنظيم ملتقى صناع ريادة الأعمال للعام الثاني على التوالي يعتبر دليلاً على أهمية الحدث وعلى حرص الإدارة العامة في هذا الجانب من خلال ما استمعنا إليه من النقاشات المهمة»، مشيرة إلى أن دعم ريادة الأعمال ليس جديداً على إمارة دبي التي تقوم على الاقتصاد والاقتصاد المعرفي والأعمال الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على التواصل لمناقشة التوصيات والمقترحات والتحديات التي تم طرحها خلال الملتقى.

وشهد الملتقى الذي حضره اللواء عبيد بن مهير نائب المدير العام، ومساعدو المدير العام، تنظيم عدد من الجلسات الحوارية شارك فيها المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، الذي تطرق إلى ظاهرة مقلقة وهي التوطين الصوري، كما تحدث المدير التنفيذي لشركة «امتياز» المهندس عصام لوتاه، عن أهمية التشريعات والقوانين في دعم مشاريع الشباب وتعزيز التنمية المستدامة.

واستعرض الملتقى عدداً من قصص النجاح والنماذج الملهمة التي روتها رائدات ورواد أعمال، وضمت رائدة الأعمال عفراء محمود محمد شريك مؤسس لمشروع «غاف»، ودار نشر إماراتية، ورائدتي الأعمال نوال العبيدلي ونورة مطر، اللتين تحدثتا عن مشروعهما «ذي تو ديزاين»، بالإضافة إلى علي إبراهيم صاحب مطعم «علي بهاي»، قبل أن يختتم أعماله بتكريم جهود المشاركين.

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