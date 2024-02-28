«إرادة» يعلن بدء إنشاء مستشفى متكامل لعلاج مرضى الإدمان بدبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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كشف الدكتور عبد الله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي في مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي عن بدء مشروع إنشاء مستشفى متكامل لعلاج مرضى الإدمان في دبي يضم كافة الخدمات اللازمة للعلاج وبأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال مشاركة مركز «إرادة» في فعاليات النسخة الثالثة لمعرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية 2024 الذي تنظمه وزارة الدفاع ممثلة بقيادة الشرطة العسكرية بمدينة زايد العسكرية في أبوظبي ويستمر حتى 5 مارس المقبل بمشاركة عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة.

وقال الدكتور عبد الله الأنصاري لـ«البيان» إن «مركز إرادة يقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية من جميع الفئات العمرية، ويقدم خدماته بالمجان للمواطنين على مستوى الدولة، كما تتضمن الخدمات مختلف مراحل العلاج اللازمة».

يشار إلى أن مركز إرادة حصل مؤخراً على الاعتماد الدولي من هيئة اعتماد مرافق العلاج والتأهيل بالولايات المتحدة الأمريكية» (CARF) ليصبح بذلك أول مركز معتمد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في دولة الإمارات، والثاني على مستوى الشرق الأوسط.

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