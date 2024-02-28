توحيد تعرفة حافلات النقل العام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي توحيد خدمة داخل المدينة، وخدمة الضواحي لتصبح «الخدمة الأساسية» ابتداء من اليوم لتغطي نطاقاً جغرافياً أوسع بنظام تعرفة مبسط وسهل الاستخدام، لتعزيز تجربة مستخدمي خدمات النقل العام في أبوظبي، وبهذا تصبح تعرفة «الخدمة الأساسية» بقيمة 2 درهم، إضافة إلى 5 فلوس للكيلو متر الواحد.

كما قام مركز النقل المتكامل بتوسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام، لتشتمل على «الخدمة الأساسية» في جميع مناطق الإمارة (غير شاملة خدمات عبر المدن) وتحديث تعرفتها، ليصبح تصريح بطاقة حافلات كالتالي ويفعّل من تاريخ الشراء: تصريح لمدة 7 أيام بقيمة (35) درهماً وتصريح لمدة 30 يوماً بقيمة (95) درهماً، وسيتم تفعيل بيع التصاريح المحدثة بتاريخ 28 فبراير 2024.

كما سيتم وقف بيع التصاريح، التي تعمل بالنظام السابق من تاريخ 27 فبراير 2024، وجميع التصاريح الصادرة سابقاً ستبقى سارية المفعول وحتى انتهاء صلاحياتها، ضمن نطاق مناطق داخل الجزيرة فقط، ولا تغطي «الخدمة الأساسية».

وأوضح المركز أنه يمكن لمستخدمي حافلات النقل العام التبديل بين الخدمات دون دفع 2 درهم مرة ثانية (رسوم الصعود)، وتسجيل الدخول للخدمة الأخرى خلال 60 دقيقة من آخر تسجيل خروج، وعدم التبديل بالاتجاه المعاكس لمسار الرحلة، بالإضافة إلى التبديل مرتين باستخدام 3 حافلات كحد أقصى، وغير شامل رحلات خدمة عبر المدن، كما تطبق شروط التبديل عند التنقل بين خدمة أبوظبي لينك، وخدمات حافلات النقل العام.

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