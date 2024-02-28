شرطة الشارقة تطلق استراتيجية 2024 - 2027 لتعزيز العمل الأمني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أطلق اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، استراتيجية القيادة العامة الجديدة 2024 - 2027، التي ستشكل خريطة للعمل الأمني، خلال السنوات المقبلة، من خلال محاورها الـ6، وهي: «تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، ورفع الجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين تجربة المتعامل، وتوفير خدمات مؤسسية وبنية تحتية رقمية كفؤة وفعالة بأعلى معايير الحوكمة، وتعزيز ممارسات الابتكار والجاهزية للمستقبل»، كما أطلق الشامسي عائلة «سند وصَون» كأول محاضرين افتراضيين على مستوى الدولة، في خطوة تتماشى مع التوجهات الحكومية والاستراتيجية المستقبلية.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي الثامن تحت شعار «معاً لمجتمع آمن مستدام»، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أمس، في منتزه الشرطة الصحراوي.

مؤشرات وإحصاءات

وخلال الملتقى كشف الضابطان الافتراضيان «علي» و«أمل» مؤشرات جودة الحياة الأمنية في إمارة الشارقة، وفقاً للدراسة، التي أجرتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالإمارة، حيث حققت القيادة العامة (99.7)% في مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في إمارة الشارقة، و(99.3%) في ثقة المجتمع بشرطة الشارقة وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، و(99.8%) الشعور بالأمان خلال النهار، ونسبة الشعور بالأمان عند الوجود في المنزل ليلاً (99.7 %)، وعند الوجود في الأماكن العامة ليلاً (99.3 %)، وعند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً

( 99.1 %)، والثقة في مراكز الشرطة (95 %)، والثقة بالأجهزة الأمنية في توفير الحماية الرقمية (97.8 %). وفي المجال المروري حققت القيادة انخفاضاً كبيراً في مؤشر الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل مئة ألف نسمة مقارنة بالعام الماضي بنحو (16 %)، وبمعدل (1.86) لكل مئة ألف نسمة. وفي محور الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث حققت القيادة زيادة بنحو (26 %‏)، ‏إذ بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ (3.39) ثوانٍ.

وفي مجال مكافحة المخدرات استعرض الضابط الافتراضي «علي» منجزات إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة في الحفاظ على مجتمع خالٍ من المخدرات، إذ بلغت نسبة جهود القيادة في مكافحة المخدرات وفقاً للدراسة الميدانية، التي قامت بها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة

98.2 %، وحققت الإدارة ارتفاعاً في عمليات الضبط بنسبة (24.3 %).

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