إشادة دولية برعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد وفد منظمة التأهيل الدولية ببرامج الرعاية والتأهيل التي تقدمها دولة الإمارات لمختلف فئات أصحاب الهمم، لا سيما مبادرات ومشروعات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

جاء ذلك عقب زيارة وفد المنظمة الدولية برئاسة تيوتا ركسبي أمينها العام، لمقر المؤسسة للاطلاع على تجربتها في مجال الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، والتعرف على الخدمات التي تقدمها من خلال الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية، وكان في استقبالهم عبدالله الحميدان، أمين عام المؤسسة، وعدد من قياداتها.

وأعرب الوفد عن إعجابه بخدمات المؤسسة ووصفها بأنها خدمات متكاملة وشاملة، وقام بجولة تعريفية التقى خلالها عدداً من الطلاب والكوادر التربوية واطلع على الجهود المبذولة لتقديم الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم.

ورحب عبدالله الحميدان بزيارة الوفد، للاطلاع على تجربة المؤسسة في تقديم الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم، ومناقشة استعدادات المؤسسة لتنظيم واستضافة المؤتمر العالمي للتأهيل الذي يُعقد في أبوظبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل تحت شعار «العمل والتوظيف»، وتنظمه «زايد العليا» بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد أن استضافة المؤتمر العالمي للتأهيل تبرهن على مكانة وقدرة دولة الإمارات وما تملكه من مقومات نجاح كبيرة في تنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات إلى جانب ما تتمتع به من بنى تحتية متكاملة، وركائز أساسية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لعمليات التنمية والنماء بمختلف المجالات.

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