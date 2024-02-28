«دبي للإعلام» تقدم رحلة تفاعلية لطلبة «المواكب»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت «دبي للإعلام» بالتعاون مع مدرسة المواكب فرع الخوانيج فعالية مميزة بمثابة رحلة تفاعلية لاستعراض الشخصيات الكرتونية الشهيرة في إطار الاستعداد لعرضها على شاشة «سما دبي» خلال شهر رمضان المبارك، بهدف جذب اهتمام الطلاب وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الإبداعية والتعليمية المستوحاة من الشخصيات المحبوبة في عالم الكرتون.

واستهدفت الفعالية مئات من طلبة المدرسة الذين حضروا العرض، ومن بين الشخصيات المشاركة في الفعالية، يأتي في مقدمتها «المفتش فصيح»، الشخصية التي تعزز قوة اللغة العربية وتشجع الأطفال على تعلمها بطريقة ممتعة وشيقة، بالإضافة إلى شخصيات شعبية الكرتون «شامبيه، وعفاري، وعتوقة، وزينبوه»

تعزيز الترفيه

وقال عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية والشركات في «دبي للإعلام»: «تعكس هذه الفعالية التزامنا بتعزيز الترفيه الهادف والتعليم الممتع في المجتمع المدرسي، وتسهم في بناء جيل مبدع وواعٍ، كما تسهم أيضاً في تعزيز الانتماء المجتمعي والروح الإيجابية».

وأوضح أن «دبي للإعلام» تعمل على تعزيز التفاعل مع المجتمع المدرسي من خلال مجموعة واسعة من المجالات والمبادرات، فهي رائدة في تقديم المحتوى الإعلامي المبتكر والجودة العالية وتهدف إلى تقديم برامج تلفزيونية وإذاعية ورقمية تعزز القيم الإيجابية والتربوية، وتسعى لتوفير محتوى شيق وتعليمي في الوقت ذاته، يهدف لتعزيز المعرفة وتنمية المهارات لدى الجمهور المستهدف.

تعزيز التواصل

وأكدت سميرة العوضي مديرة مدرسة المواكب فرع الخوانيج، أهمية تعزيز التواصل والتفاعل بين المجتمع المدرسي والمؤسسات الإعلامية بهدف استفادة الطلاب من الموارد الإعلامية المتنوعة، موضحة أن مبادرة «دبي للإعلام» ستكون مفيدة بشكل خاص للطلاب الإماراتيين الذين يشكلون %86 من طلبة مدرستها.

واعتبرت أن هذه المبادرة وسيلة لتحقيق تواصل فعّال ومثمر مع الطلاب، حيث تستهدف تحقيق تفاعل أكبر مع ثقافة الطلاب واهتماماتهم، وستعمل هذه المبادرة على توطيد العلاقة بين المدرسة و«دبي للإعلام»، ما سيسهم في إثراء تجربة التعلم للطلاب وتعميق فهمهم للعالم من حولهم، كما تم من خلال المبادرة تقديم المحتوى التعليمي بطريقة مبتكرة ومشوقة، ما يساعد على تعزيز التفاعل والمشاركة الفعّالة للطلاب.

فقرات هادفة

وصرح الإعلامي الدكتور أيوب يوسف، مقدم برنامج «المفتش فصيح»، بأن فكرة البرنامج تتمحور حول تقديم معلومات لغوية متعلقة باللغة العربية الفصحى بشكل لطيف، بهدف تعزيز حب الناشئة للغة الأم ولغة القرآن الكريم، كما يشجع البرنامج أيضاً الكبار على المتابعة والاستفادة من الأحداث المتنوعة التي يقدمها بشكل فكاهي.

وأوضح أن برنامج «المفتش فصيح» يحتوي على العديد من الفقرات الهادفة التي تعزز الجرعة الأدبية والفكرية لدى المشاهدين، ويقدم فوائد متنوعة حول قواعد النحو والصرف، وتهدف هذه الفقرات إلى تعزيز المعرفة اللغوية وتطوير مهارات اللغة العربية للمشاهدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز