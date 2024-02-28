112 دولة تشارك في مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2024» 5 مارس المقبل

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام فعاليات الدورة الـ23 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لطب الأمراض الجلدية والليزر «دبي ديرما 2024»، في الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويمثل هذا الحدث أكبر تجمع علمي لأطباء الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث يجمع بين أخصائيين ورواد في مجال طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل في العالم. ومن المتوقع أن يحضر الحدث خلال أيامه الـ3 أكثر من 25,000 زائر من حوالي 112 دولة مشاركة ليشهدوا حواراً علمياً متميزاً وليتعرفوا على أحدث الإنجازات في هذا المجال.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دبي ديرما»: إن نجاح دبي في تنظيم كبرى الفعاليات والمؤتمرات الطبية الاحترافية جعل منها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والمعارض على اختلاف أنواعها، وأصبح لصناعة المعارض دور محوري في رفد الاقتصاد لكونها تفتح آفاقاً جديدة للتطوير من خلال تبادل الخبرات والمعارف.

وقال الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر «دبي ديرما»: إن هذا الحدث يعد منصة ديناميكية تدعم التعليم الطبي المستمر ويعزز التعاون وتبادل المعرفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز