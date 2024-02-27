عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي خافيير بيتل نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وزير التعاون والشؤون الإنسانية في دوقية لوكسمبورغ علاقات التعاون وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في أبوظبي معالي خافيير بيتل حيث بحث اللقاء عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات بين البلدين وما تزخر به من فرص واعدة للنمو و التطور في القطاعات كافة.

كما بحث سموه وبيتل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي خافيير بيتل مؤكدا على العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع بين البلدين.

كما أعرب سموه عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز مستويات التعاون المشترك بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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