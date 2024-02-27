"النقل المتكامل" في أبوظبي يوحد تعرفة حافلات النقل العام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، توحيد خدمة داخل المدينة وخدمة الضواحي لتصبح "الخدمة الأساسية" ابتداء من يوم غد الأربعاء لتغطي نطاقاً جغرافياً أوسع بنظام تعرفة مبسط وسهل الاستخدام، يهدف إلى تعزيز تجربة مستخدمي خدمات النقل العام في أبوظبي، وبهذا تصبح تعرفة "الخدمة الأساسية" 2 درهم إضافة إلى 5 فلس للكيلومتر الواحد.

وأوضح المركز أن توحيد التعرفة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها النقل المتكامل لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل العام وتعزيز التكامل بين مساراتها لتوفير خدمات أكثر فاعلية وأعلى كفاءة في أرجاء الإمارة، لما لذلك من أثر إيجابي على جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

توسيع النطاق الجغرافي

كما قام مركز النقل المتكامل بتوسيع النطاق الجغرافي لتصاريح النقل العام لتشتمل على "الخدمة الأساسية" في جميع مناطق الإمارة "غير شاملة خدمات عبر المدن" وتحديث تعرفتها، ليصبح تصريح بطاقة "حافلات" كالتالي "تصريح لمدة 7 أيام بقيمة (35) درهماً و30 يوماً (95) درهماً على أن تفعل بداية ابتداء من يوم غد الاربعاء، وستبقى جميع التصاريح الماضية سارية المفعول وحتى انتهاء صلاحياتها ضمن نطاق مناطق داخل الجزيرة فقط ولا تغطي "الخدمة الأساسية".

التبديل المجاني

كما أشار المركز إلى إمكانية استخدام حافلات النقل العام بالتبديل بين الخدمات دون دفع 2 درهم.

كُلفة التبديل

وأضاف المركز عند التبديل بين الحافلات باستخدام أكثر من حافلة في الرحلة الواحدة بحسب الاشتراطات الملزمة يتوجب تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود وعند النزول على جهاز الدفع الآلي عند بوابات الحافلة وذلك لكي يتم احتسابها كرحلة واحدة، علماً بأنه في حال عدم تمرير البطاقة عند النزول لن يطبق نظام التبديل وسيؤدي ذلك إلى استقطاع مبلغ تعرفة رحلة الحافلة المستخدمة كاملاً، ويجدر التنويه بأن عدم تمرير بطاقة "حافلات" الذكية عند الصعود والنزول عند استخدام كافة خدمات النقل العام يعرض المستخدم إلى غرامات النقل العام.

دعم الأسر المواطنة

وأشار المركز إلى أنه يمكن للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود المستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي التابعة لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أو وزارة تنمية المجتمع الحصول على تصاريح النقل العام بأسعار مدعومة بحيث يكون تصريح بطاقة حافلات لمدة 7 أيام بقيمة (30) درهما وتصريح بطاقة حافلات لمدة 30 يوماً ب (80) درهماً (تفعل التصاريح من تاريخ الشراء). ويأتي ذلك ترسيخاً لرؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع وتعزيزاً للاستقرار الأسري.



التصاريح السنوية

كما أكد المركز أنه سيتم الإبقاء على الفئات التالية دون تغيير وهي " التصاريح السنوية المجانية لكبار السن وأصحاب الهمم بالإضافة إلى التصريح السنوي للطلاب بقيمة (500) درهم لتشتمل جميعها على "الخدمة الأساسية" لجميع مناطق الإمارة و"خدمات عبر المدن غير شاملة" كما أن النقل مجاني لمن هم دون سن العاشرة.

ولفت النقل المتكامل إلى أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال العام 2023 بلغ أكثر من 83 مليون رحلة راكب، وبلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي بنهاية العام الماضي 825 حافلة، جميعها تتمتع بمواصفات حديثة ومتطورة وتعمل بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود ومستدامة بيئياً.

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