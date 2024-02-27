أنور قرقاش: رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية، أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.

وأضاف معاليه أن علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف، مشدداً على أنه لن تثني الإمارات المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره.

وقال معاليه في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «رمي التهم جزافاً ضد الإمارات من بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.. علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لايجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره».

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