43 علامة تجارية من مجموعة «الشايع» لحاملي بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة بطاقة «إسعاد» لدى حامليها وتقديم المزيد من القيمة المضافة، وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «الشايع» في نادي ضباط شرطة دبي، لتنضم بموجبها، مجموعة الشايع إلى خيارات برنامج إسعاد للخصومات.

وفقاً لهذه المذكرة، ستقدم مجموعة الشايع لحاملي بطاقة إسعاد خصومات تتراوح بين 15 و20 % على 43 من الماركات العالمية والمحلية التي تديرها المجموعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي ماركات تضاف إلى المجموعة مستقبلاً سوف تنضم إلى برنامج إسعاد تلقائياً.

وقع المذكرة من طرف مجموعة «الشايع» ستيڤن ڤيكرستاف، رئيس العمليات، ومن جانب مركز بطاقة «إسعاد» منى محمد العامري، مديرة المركز، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الطرفين لتعزيز التعاون بينهما وتحقيق رضا العملاء من خلال توفير عروض متميزة ومنافسة على مجموعة واسعة من المنتجات في قطاعات مختلفة.

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