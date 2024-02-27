برج راشد.. علامة فارقة في مسيرة دبي

المصدر: البيان

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قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979، ‏تم تدشين برج راشد، الذي جاء ك‏أعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها.

و‏مثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي الطويلة شامخاً، ومعبراً عن دبي وتطلعها للمستقبل.

‏واليوم يقف برج راشد شامخاً رمزاً لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية، نعلناً «‏هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي».

قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979



تم تدشين برج راشد



أعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها



مثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي



واليوم يقف شامخاً محاطاً بسلسلة معالم أيقونية



هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي@DWTCOfficial#صحيفة_البيان pic.twitter.com/iSLXOWTwg0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 27, 2024

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