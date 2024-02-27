برج راشد.. علامة فارقة في مسيرة دبي

المصدر:
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قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979، ‏تم تدشين برج راشد، الذي جاء ك‏أعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها.

و‏مثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي الطويلة شامخاً، ومعبراً عن دبي وتطلعها للمستقبل.

‏واليوم يقف برج راشد شامخاً رمزاً لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية، نعلناً «‏هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي».

 

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