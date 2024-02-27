برج راشد.. علامة فارقة في مسيرة دبي
ت + ت - الحجم الطبيعي
قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979، تم تدشين برج راشد، الذي جاء كأعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها.
ومثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي الطويلة شامخاً، ومعبراً عن دبي وتطلعها للمستقبل.
واليوم يقف برج راشد شامخاً رمزاً لطموحات دبي وتطلعاتها المستقبلية، نعلناً «هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي».
قبل 45 عاماً، وبتاريخ 26 فبراير 1979— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 27, 2024
تم تدشين برج راشد
أعلى ناطحة سحاب في المنطقة حينها
مثل البرج علامةً فارقةً في مسيرة دبي
واليوم يقف شامخاً محاطاً بسلسلة معالم أيقونية
هُنا نبض دبي .. هنا نبض الأعمال ومركز التجارة العالمي@DWTCOfficial#صحيفة_البيان pic.twitter.com/iSLXOWTwg0