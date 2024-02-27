حمدان بن محمد: بناء الحضارة والمستقبل يأتي عبر فهم التاريخ

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بناء حضارتنا ومستقبلنا يأتي عبر فهم التاريخ المؤدي إلى فهم الحاضر.

جاء ذلك تعقيباً على جلسة مثرية لبروفيسور التاريخ روي كازاغراندا، حضرها سموه مع مجموعةٍ من أهل دبي ورواد العمل الخيري في قصر راشد بن سعيد زعبيل.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "من أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد في زعبيل حضرت اليوم مع مجموعةٍ من أهل دبي ورواد العمل الخيري جلسة مثرية لبروفيسور التاريخ روي كازاغراندا.. الذي أخذنا في نقاشٍ عميق حول تاريخ العالم والمنطقة.. وعبر فهم التاريخ.. نفهم الحاضر.. ونبني حضارتنا ومستقبلنا".

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