سالم بن سلطان القاسمي يفتتح المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي عضو مجلس أمناء الهيئة الدولية للتسامح اليوم جلسات المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية بقاعة غرفة رأس الخيمة.

حضر الافتتاح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد راشد الشميلي نائب مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال والدكتور عبدالحميد الرميثي الرئيس التنفيذي للهيئة الدولية للتسامح والمدير الإقليمي للهيئة العالمية لتبادل المعرفة بين منظمي المؤتمر.

وأشاد الشيخ سالم القاسمي بجهود الهيئة الدولية للتسامح -الهيئة غير ربحية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية - وبغايتها الأساسية في مد وبناء جسور التفاهم والقبول والتسامح بين الأفراد والمجموعات والثقافات من أجل مصلحة الإنسانية، وشكر للمشاركين حرصهم واهتمامهم وما تضمنته أوراق العمل، مشيداً بالمشاركة الجديدة العالمية من روسيا والصين والدول العربية والخليجية وشاكراً لغرفة تجارة رأس الخيمة استضافتها للحدث.

وكرم الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المشاركين من الدول العربية والصديقة وغرفة تجارة رأس الخيمة والمتطوعين من برنامج تكاتف وفريق بسمة التطوعي برأس الخيمة شاكراً الجميع على تفاعلهم.

ومن جانبه ركز الدكتور عبدالحميد الرميثي في كلمة الافتتاح، على مفهومي التسامح والدبلوماسية الثقافية في العصر الجديد، وأشار الى تنوع أوراق العمل وفعاليات وبرنامج المؤتمر التي تضمنت لقاء مع أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الاثار والمتاحف برأس الخيمة وجمعية الشحوح للثقافة والتراث برأس الخيمة وصالة ديزاين جالري ومهرجان فن رأس الخيمة ومصنع سيراميك رأس الخيمة ومتحف رأس الخيمة الوطني.

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