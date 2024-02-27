شرطة دبي تكشف أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن أجندة جلسات ومحاور القمة الشرطية العالمية 2024 في نسختها الثالثة، التي تنظمها تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 5 وحتى 7 من شهر مارس القادم.

وتمثل القمة الشرطية العالمية 2024 منصة دولية عالمية، يجتمع فيها القادة الأمنيون والشرطيون والخبراء المتخصصون والعاملون في منظمتي «الانتربول» و«الرودبول» وأجهزة إنفاذ قانون دولية تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، إضافة إلى مناقشة آخر التحديات والمخاطر في العمل الشرطي، وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المُنظمة والجريمة العابرة للحدود بأبعادها المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة دبي في فندق «سو أبتاون دبي»، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، رئيس مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية، واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، وجان فيليب، نائب الرئيس الأول «لشركة دي إم جي إيفينتس»، للإعلان عن أجندة القمة الشرطية العالمية بنسختها الثالثة.

أساليب مبتكرة

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، أن العالم اليوم بمختلف مجالاته العلمية والعملية وقطاعاته التخصصية، يتعرض لمتغيرات سريعة غير مسبوقة، وتعقيدات شائكة في ظل التطورات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية والبيئية، والتي أصبح التعامل معها بالأساليب التقليدية أمراً غير مُجد.

وأفاد بأن القمة الشرطية تتناول أبرز التحديات العالمية ضمن 7 مؤتمرات، تتمثل في مؤتمر الحد من الجريمة، والمؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية، والمؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات، ومؤتمر المرونة والاستدامة، ومؤتمر الطائرات بدون طيار، ومؤتمر التنقل في المستقبل والسلامة على الطرق، ومؤتمر الكلاب البوليسية الدولي. منوهاً بحضور أكثر من 20 منظمة دولية، وأكثر من 70 من القادة الأمنيين حول العالم، ومشاركة أكثر من 65 دولة، وما يفوق الـ170 متحدثاً، وأكثر من 20 ألفاً من الزائرين.

من جانبه تطرق العميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، إلى الدور المهم الذي تلعبه القمة في تعزيز الشراكات والتعاون الأمني بين الدول.

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