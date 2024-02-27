نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها السادسة عشرة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FAO-RNE).

وكرّم معاليه سفراء الدولة في الدول التي تستضيف مهرجانات التمور الدولية وهم الشيخ خليفة بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والعصري سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ومريم خليفة جمعة محمد الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وحمد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأحمد المنهالي، سفير الدولة لدى المكسيك.

كما جرى تكريم المرحوم الدكتور عبدالجبار البكر من جمهورية العراق. وكرم معاليه الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها السادسة عشرة 2024 وذلك على النحو التالي: عن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة، الفائزان مناصفة بين كل من الدكتور خالد بن الهادي المصمودي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عز الدين أحمد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جمهورية مصر العربية، وعن فئة المشروعات التنموية والإنتاجية الرائدة الفائزان مناصفة بين كل من الدكتورة ليم سوي من كليات التقنية العليا بأبوظبي، وشركة إفريقيا العضوية من المملكة المغربية، وعن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي الفائزان مناصفة بين كل من الدكتور يعرب قحطان عبدالرحمن الدوري - جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة فالوريزين، مركز البحوث والابتكار من جمهورية مصر العربية، وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي الفائزان مناصفة بين كل من الدكتور رمزي عبدالرحيم أبو عيانة من المملكة العربية السعودية، والدكتور إبراهيم الجبوري من جمهورية العراق.

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