«إقامة دبي» تنظم اليوم ملتقى صُنّاع ريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

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تُنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي «ملتقى صناع ريادة الأعمال» بنسخته الثانية على التوالي، بهدف إتاحة الفرص أمام شريحة الشباب المواطن لعرض مشاريعهم الريادية وتطوير أعمالهم الخاصة وذلك اليوم بمجلس الخوانيج بدبي.

ويشهد الملتقى تنظيم جلساتٍ حوارية لمناقشة التجارب الريادية المختلفة للمشاركين، علاوة على تنظيم معرضٍ مُصاحب يُتيح لرواد الأعمال من الشباب استعراض مشاريعهم ومنتجاتهم، ووجهت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الدعوة لأصحاب الأعمال والمشاريع التجارية والاستثمارية الريادية، والشباب المقدمين على ريادة الأعمال لحُضور الملتقى والمشاركة لعرض تجاربهم المميزة ورحلتهم إلى النجاح أمام الملتقى، بحيث تكون مصدراً للإلهام.

ويبرز دور الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في مجال دعم صُنّاع ريادة الأعمال، من خلال تبنيها للعديد من المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب، فقد حققت نجاحاً لافتاً في دورة العام الماضي 2023 من ملتقى صنّاع ريادة الأعمال الذي شهد مشاركة أكثر من 150 مواطناً ومواطنة من رواد الأعمال الشباب، كما تمكنت من دعم أكثر من 600 مشروع ناشىء خلال العامين 2022 و 2023، وتم عرض منتجات أصحابها في مبنى الإدارة ما أسهم في تسهيل اللقاء المباشر بين أصحاب المشاريع المواطنة والموظفين، الذين يمثلون نواةً لجُمهور المستهلكين.

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