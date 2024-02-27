«كهرباء دبي» تستعرض مشاريع مطورة بالتقنيات الإحلالية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي فعالية «أسبوع الابتكار» ضمن مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، الحدث الوطني الأكبر من نوعه للاحتفاء بالابتكار في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاريع مطورة معتمدة على أحدث التقنيات الإحلالية.

وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خيمة الابتكار في مركز الهيئة الرئيسي، واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع الرائدة التي طورتها الهيئة بالاعتماد على الابتكار والبحوث وأحدث التقنيات الإحلالية.

وقال معالي الطاير: «بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت الهيئة أحد الفاعلين الأساسيين في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين».

واطلع معاليه على 18 من أبرز مشاريع الهيئة المبتكرة التي تستعرضها في خيمة الابتكار في مركزها الرئيسي، من بينها مشروع تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه والمشاعر من أجل إسعاد المتعاملين، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطاقة الشمسية، وتطبيق «دروب»، وكذلك المحطة الكهرومائية في حتا، ومشروع ماي الذكي، وهو استثمار علوم البيانات والذكاء الاصطناعي للكشف عن الأعطال لمراقبة البيانات الضخمة لعدادات المياه الذكي .

كما اطلع على منصة إدارة الابتكار المتطورة القائمة على نظام (أفكاري – ابتكاري) المحدّث، وكذلك محاكاة الاختراقات والهجمات الإلكترونية، وأتمتة عملية المراجعة الأمنية لرموز التطبيقات من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع، إضافة إلى أتمتة عمليات المسح لرموز التطبيقات (الأكواد مفتوحة المصدر) المستخدمة في تطوير أي تطبيقات جديدة/حالية لاكتشاف ثغرات الأمن السيبراني.أتمتة

كما استمع معالي الطاير إلى شرح حول بوابة مركز أتمتة الرسوم الهندسية، الشاحن الذكي للمركبات الكهربائية، الذي يعمل بالتيار المتردد بقدرة 44 كيلووات وتم تصميمه وتصنيعه في الهيئة واختباره بنجاح على العديد من المركبات الكهربائية من مختلف الطرازات، وتقنية مايكروسوفت كوبايلوت، ومنصة الاستشعار عن بُعد التابعة للهيئة .

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