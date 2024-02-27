«الإمارات للخدمات الصحية» ومجلس شباب الشارقة ينظمان مناظرة شبابية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع مؤسسة شراع ومجلس شباب الشارقة مناظرة شبابية تفاعلية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية» في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك بهدف إثراء النقاش البناء بين الشباب في مجال الابتكار المؤسسي ومناقشة سبل تحسين جودة الرعاية الصحية، من خلال تبني التقنيات الجديدة والأفكار الريادية والمبادرات الابتكارية.

وأكد سيف بن عبود رئيس مجلس الشباب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يؤمن بدور الشباب الريادي والمحوري في صياغة المستقبل، موضحاً أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للشباب لتبادل الأفكار، وتسليط الضوء على التحديات والفرص، التي تواجه القطاع الصحي في الدولة، فضلاً عن التعرف إلى آرائهم حول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، والاطلاع على إيجابيات وسلبيات هذه التقنيات، والخروج بحلول مبتكرة لها.

وضمت الجلسة التي حضرتها الدكتورة كلثوم البلوشي، الرئيسة التنفيذية للابتكار مديرة مركز التدريب والتطوير فريقين من الشباب، ومجموعة من الشباب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك ضمن فريقين، حيث سعى الفريق المؤيد لإقناع لجنة التحكيم والفريق المعارض والجمهور بأهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مستعرضين تجربتهم كونهم من الكوادر الطبية المتخصصة ومهتمين في علوم الروبوتات والابتكار.

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