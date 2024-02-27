شرطة دبي تناقش استخدامات إنترنت الأشياء و«الابتكار في المدن»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقشت مبادرة «شتاء الابتكار» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في إدارة الشؤون الإدارية ومجلس الابتكار، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، استخدامات إنترنت الأشياء، وأثرها في مستقبل الحياة البشرية، والخدمات الحكومية المُستقبلية، في ظل الازدهار الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.

كما ناقشت المبادرة، التي يتم تنظمها للموسم الثاني على التوالي، أهمية تعزيز مفهوم الابتكار في الخدمات التي تتوفر في المدن، وأثرها في حياة الناس، وتوفير كافة احتياجاتهم بسهولة ويسر، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستدامة والخدمات الذكية، ودورها في تعزيز منظومة الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمعات.

وحول مبادرة «شتاء الابتكار»، أكد المقدم الدكتور خالد المزروعي رئيس مختبرات الابتكار في شرطة دبي، أن المبادرة تُطبق للموسم الثاني على التوالي، بعد نجاح موسهما الأول العام الماضي، مشيراً إلى أنها تتضمن تنفيذ العديد من المحاضرات وجلسات العصف الذهني التي تواكب فعاليات شهر الابتكار، إلى جانب مناقشة مفاهيم هامة تتعلق بالاستدامة، وأثرها في المجتمعات، خاصة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023.

هدف المبادرة

أكد المقدم خالد المزروعي أن مبادرة «شتاء الابتكار» تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز منظومة العمل الشرطي، واستشراف المستقبل، وتحقيق الاستباقية في مجال تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المجتمع، ونشر ثقافة الابتكار لدى الموظفين.

وخلال المبادرة، قدم خالد منصور العوضي مؤسسة شركة رمال لإنترنت الأشياء، شرحاً حول تاريخ الإنترنت في العالم والتطورات السريعة التي شهدها، وصولاً إلى ابتكار مفهوم إنترنت الأشياء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز