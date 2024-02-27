أفكار موظفي «إينوك» تحقق صافي وفورات بـ 92.3 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن تسجيلها 1063 فكرة إبداعية مقدّمة من موظفيها خلال العام 2023، طُبّق منها 178 فكرة، أسهمت بتحقيق 1.3 مليون درهم من إجمالي وفورات المجموعة في عام 2023، وذلك بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.

فعاليات

وتنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار في شهر فبراير من كل عام، وهو برنامج وطني يحفّز الابتكار ويشجعه، ويعتبر منصّةً للأفراد والمنظمات لعرض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة عبر مختلف القطاعات.

وتؤكد مجموعة اينوك كل عام التزامها بالاستثمار في الحلول المبتكرة لتطوير العمليات وتشجيع الابتكار في الدولة، فقد ساهم تطبيق أفكار موظفي اينوك بتسجيل إجمالي صافي وفورات مالية بلغ 92.3 مليون درهم منذ انطلاق برنامج الابتكار في المجموعة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نؤمن في مجموعة اينوك بأهمية تسخير قوة الابتكار والمبادرة في دعم التنمية المستدامة في بلدنا، فقد سجلنا خلال العامين الماضيين زيادةً بنسبة 68% في الأفكار المبتكرة التي قدمها موظفو المجموعة، الأمر الذي يؤكد التزامنا بتزويد كوادرنا بالأدوات اللازمة للمساهمة في تطوير المجموعة وإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة».

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