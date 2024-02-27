مبادرات فاطمة بنت محمد بن زايد تدعم الأسر المنتجة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في المجال الإنساني ودعم الأسر المنتجة داخل الدولة وخارجها، والإسهام في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات في تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بمجالات التعاون والشراكة في ما يخص تبادل المعرفة وتعزيز القدرات، وتطوير استراتيجيات الاستدامة في العطاء التي يتبناها الجانبان.

وقع مذكرة التفاهم من جانب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف، ومن مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان ميواند جبار خيل الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على تعزيز ريادة دولة الإمارات في المجال الإنساني والتنموي عالمياً، وتطوير مشروعات ومبادرات مبتكرة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب بناء القدرات وتطوير مهارات الأسر المنتجة وتمليكها وسائل إنتاج تساعدها على توفير احتياجاتها المعيشية والحيوية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين مشروعي «ميرا» التابع لمبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد و«لمه غورميه» أحد مشروعات الهلال الأحمر الإماراتي لمساندة أصحاب الحاجات ودعم قدراتهم، ونصت المذكرة أيضاً على تطوير استراتيجية عمل مشتركة لتبادل الخبرات المعرفية والفنية بين الجانبين، وبناء جسور للتواصل تكفل مزيداً من التعاون الإنساني والمجتمعي بينهما مستقبلاً.

وعقب التوقيع أكد راشد المنصوري اهتمام هيئة الهلال الأحمر، بهذه الشراكات التي تحدث نقلة نوعية في مستوى البرامج والمشروعات التي تنفذها الهيئة لدعم مجالات التنمية المجتمعية والإنسانية.

وقال إن مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد تضطلع بدور حيوي في دعم وتمكين المجتمعات والأفراد وتبني ثقافة التغيير الإيجابي والسعي إلى تحسين واقع الحياة وبناء مستقبل أفضل.

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