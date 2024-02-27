حاكم أم القيوين يعيّن مديراً تنفيذياً للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

المصدر: أم القيوين - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعيين مدير تنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين.

مرسوم

ونص المرسوم على تعيين الشيخ منصور إبراهيم أحمد حمد المعلا مديراً تنفيذياً لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، على أن يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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