241 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في عجمان

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية بيت الخير، أمس، أن فرعها في عجمان، أنفق نحو 241 مليون درهم منذ تأسيسه في عام 2013، وحتى نهاية عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات قرابة 48 ألف أسرة وحالة مستحقة.

وخلال العام الماضي وحده، بلغت حصيلة المساعدات التي قدمها الفرع قرابة 18 مليوناً و200 ألف درهم، استفاد منها 4 آلاف و147 أسرة وحالة خضعت للبحث الاجتماعي، من 4 باحثات مدربات.

وشكل الفرع إضافة نوعية لأفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة، بعد الشراكة التي عقدتها الجمعية مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية. وتُوج نشاط الفرع في الإمارة، بإقامة وقف عجمان لدعم استدامة الموارد والعطاء للأسر والحالات المستفيدة، وتضمن إنفاق الفرع في السنوات الـ 10 الأخيرة مساعدات قدمت للأسر المسجلة بشكل نقدي، بقيمة 72 مليوناً و303 آلاف درهم، استفاد منها 871 أسرة، ونحو 10 ملايين درهم لدعم أسر الأيتام.

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