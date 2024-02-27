حاكم الشارقة يشهد حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، حفل حصاد الموسم الثاني لمزرعة القمح في منطقة مليحة، وافتتح سموه المبنى الإداري الخاص بالمزرعة.

وتجول سموه قبل بدء الحفل في منطقة الفعاليات المصاحبة، مشاهداً سموه نماذج من تربة الشارقة والحبوب التي تم استخدامها وطريقة طحن المحصول بوساطة «الرحى» والمعدات الحديثة، إضافة إلى طرائق إعداد العجين بأنواعه المختلفة وتحضير المخبوزات، كما تم عرض المنتجات الغذائية المحضرة من إنتاج «مزرعة القمح»، وتعرف سموه إلى المعدات والآليات التقليدية والحديثة المستخدمة في زراعة وحصد المحصول والتي تأتي ضمن مبادرة دعم المزارع الإنتاجية.

وقام سموه بعدها بقرع الجرس، إيذاناً ببدء الحصاد في المزرعة، متابعاً سموه حصاد القمح باستخدام أحدث الآليات الحديثة التي تقوم بالحصد بثلاث آليات، الأولى تفصل الحب عن القش، والثانية تقوم بتجميع القش، والأخيرة تضغط قش القمح وتحوله إلى بالات، متسلّماً سموه عينة من أول حبات القمح التي جرى حصادها في الموسم الثاني.

ثم انتقل سموه إلى المبنى الإداري للمزرعة مزيحاً الستار عن لوحته التذكارية، إيذاناً بالافتتاح الرسمي، ومتجولاً سموه في المبنى الذي يقع على مساحة 1670 متراً مربعاً.

واستمع سموه إلى شرح عن عمل المختبر، وما يضمه من أجهزة ومعدات جديدة تسهم في إجراء القياسات الفيزيولوجية والتحاليل الجزئية الوراثية للقمح، كما اطلع سموه على غرفة التحكم ومراقبة المزرعة.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة المزرعة التجريبية التي تحتوي على 550 سلالة من القمح الطري غير المعدل وراثياً.

وكرم سموه في ختام الحفل الجهات الحكومية والشركات والرعاة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز