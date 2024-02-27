«الوطني» يناقش غداً معايير وبرامج منح الزواج

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي يوم غد الأربعاء جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وبحسب جدول أعمال الجلسة فإن المجلس سيناقش موضوع «سياسة الحكومة في شأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، كما سيوجه 5 أسئلة إلى الحكومة ومنها 4 أسلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عن «اختبارات امسات»، وعن «مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي»، وفي شأن «اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، وعن «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، كما يوجه المجلس سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع في شأن «تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب».

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