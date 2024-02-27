عبدالله بن زايد يبحث مع نائب رئيس وزراء فانواتو ووزير خارجية مالطا علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ماتاي سيريمايا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فانواتو وفرص تنميته في مختلف الجوانب الاقتصادية والطاقة المتجددة والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر في شأنها. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.وأعرب ماتاي سيريمايا عن تطلع بلاده لترسيخ علاقات متنامية ومتطورة مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتور إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا علاقات الصداقة والتعاون والفرص المتاحة لتعزيزها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي الدكتور بورغ، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الإماراتية المالطية وما شهدته من محطات عديدة من النمو والتطور.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية وحرص البلدين على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور بما يلبي تطلعاتهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سموه والدكتور إيان بورغ خلال اللقاء التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية بالإضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاءين معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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