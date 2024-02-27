وزراء عرب: استضافة الإمارات اجتماعات المنظمة تعزّز مكانتها الدولية

المصدر: أبوظبي - صبري صقر، سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد عدد من وزراء التجارة والصناعة العرب، باستضافة دولة الإمارات فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، حيث تعزز مكانتها على الصعيد العالمي وجاذبيتها للملتقيات الدولية المهمة التي تحدد السياسات الاقتصادية العالمية، كما تعكس متانة العلاقات التي تربط الإمارات بالمجتمع الدولي وأواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع معظم دول العالم.

وأكد الوزراء العرب لـ«البيان»، أن توقيت الانعقاد يعد مثالياً بما يناسب أهمية صياغة خطط استراتيجية مستقبلية لقطاع التجارة العالمي يتواكب مع التحديات المنعكسة على المشهد الدولي، ويضع السياسات الاحترازية والتغيرات الجيوسياسية وتأثيراتها على النمو الاقتصادي العالمي.

مكانة الإمارات

وأشاد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف، باستضافة أبوظبي فعاليات الدورة الحالية من المؤتمر الذي يعقد كل عامين، حيث تعكس مكانة الإمارات بشكل عام مع تنظيم حدث بتلك الأهمية على مستوى خارطة الملتقيات الدولية، وأشار أن توقيت انعقاد الملتقى يعد مثالياً لتعزيز أهمية التجارة الدولية، كما يتواكب مع المتطلبات التي تفرضها الظروف الجيوسياسية والمتغيرات التي تشهدها الأوضاع الدولية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المؤتمر تشهد إنجازاً جديداً بدخول دولتين جديدتين إلى دائرة الأعضاء وهما جزر القمر وتيمور الشرقية، وهو حدث لم يتم منذ 8 سنوات بما يحسب للمستضيفين والمنظمة بشكل عام.

مفاوضات نهائية

بدوره، كشف وزير التجارة بدولة العراق أثير الغريري، عن اتفاقية اقتصادية شاملة تمر بمفاوضات نهائية حالياً مع دولة الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، متوقعاً توقيع بروتوكولاتها قريباً.

وأضاف أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي تعزز أواصر ومجالات التعاون مع العراق في المرحلة الحالية، وتدعيم أوجه التنمية الاقتصادية عبر الكثير من اللجان المشتركة إلى جانب العلاقات القوية مع العديد من الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية وقطر وعدد من دول المنطقة. وأشار إلى انعقاد اجتماع على مستوى المجموعة العربية تم فيه التأكيد على الجهود العربية الداعمة للعراق، حيث تم المطالبة بتحقيق استفادة أكبر من تجارب الدول السابقة والمتطورة في المنظمة.

وأكد أن انعقاد المؤتمر في الإمارات يعكس مدى ما وصلت إليه من ثقة عالمية وتطور على صعيد الاقتصاد، فيما يمثل المؤتمر الحالي رسالة لكل العالم لتشكيل رؤية واضحة على صعيد قطاع التجارة العالمي وإسهامه في تعزيز النمو الاقتصادي الدولي.

فترة مهمة

من جهته، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، أن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في فترة مهمة وحرجة، حيث تمر التجارة العالمية بمرحلة انكماش، مشيراً إلى ضرورة تغيير العديد من الإجراءات لمواجهة الأزمات المتتالية التي تواجه التجارة العالمية. وأشار إلى أن المغرب يفتخر بترأسه لجنة انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة. ووجه وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.

صفة مراقب

إلى ذلك، أكد أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، لـ«البيان»، أن لبنان يشارك في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى أن تكون الدولة العربية القادمة التي ستنضم إلى منظمة التجارة العالمية، وأضاف أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة جداً من استيفاء الشروط المطلوبة للانضمام للمنظمة.

دليل واضح

وأوضح محمد الأشول، وزير الصناعة والتجارة اليمني، أن اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية منذ العام 2014، وأن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مؤشر على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات في المجتمع الدولي، ودليل واضح على التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات ودورها المؤثر إقليمياً ودولياً في حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن بلاده كانت من أشد المؤيدين لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في الإمارات، وظهر ذلك خلال انعقاد المؤتمر الـ12 للمنظمة في جنيف. وأضاف أنه على ثقة من صدور قرارات مهمة خلال الدورة الحالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز